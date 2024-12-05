Росіяни вдарили по Дніпропетровщині балістичними ракетами: пошкоджені агрофірма та будинки

фото: Сергій Лисак

Вночі 5 грудня російська армія атакувала Нікопольщину на Дніпропетровщині балістичними ракетами, дроном-камікадзе та артилерією. Через обстріли пошкоджена цивільна інфраструктура

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

Він уточнив, що російські війська атакували Нікополь, Покровську та Марганецьку громади. На щастя, минулося без жертв і потерпілих.

"Пошкоджені агрофірма, приватні будинки, господарська споруда, авто. Зачепило газогін і лінію електропередач", — йдеться в повідомленні.

У Командуванні Повітряних Сил ЗСУ заявили, що РФ завдала удару по Дніпропетровщині двома балістичними ракетами "Іскандер-М" із Ростовської області.

Нагадаємо, в ніч на 5 грудня російська армія атакувала Україну 44-ма ударними БпЛА типу "Shahed" та безпілотниками невстановленого типу. Сили ППО збили 30 ворожих дронів.