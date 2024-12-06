Россияне ударили баллистикой по Кривому Рогу

Иллюстративное фото: Нацполиция

В пятницу, 6 декабря, российские оккупанты атаковали баллистическими ракетами Кривой Рог на Днепропетровщине

Об этом сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, передает RegioNews.

Он призвал горожан сохранять информационную тишину.

"Кривой Рог, ракетная атака. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет. Все делают то, что нужно", – говорится в сообщении.

Воздушные силы ВСУ предупреждали о минимум двух запущенных на город ракетах.

Напомним, ночью 5 декабря российская армия атаковала Никопольщину на Днепропетровщине баллистическими ракетами, дроном-камикадзе и артиллерией. Из-за обстрелов повреждена гражданская инфраструктура.