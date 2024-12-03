На мосту Патона в Києві перекинулося авто: рух ускладнено

фото: поліція

Вранці 3 грудня на столичному мосту Патона сталося ДТП, через яке ускладнений рух

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на патрульну поліцію Києва.

"У зв'язку з ДТП на мосту Патона, рух транспорту ускладнений в напрямку бульвару Миколи Міхновського", - зазначають у поліції.

Також правоохоронці закликають водіїв враховувати цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки.

Як видно з оприлюдненого поліцією фото, автівка перекинулася на дах. Подробиці ДТП наразі невідомі.

Нагадаємо, смертельна ДТП сталася ввечері 1 грудня на вулиці Набережна Заводська у Дніпрі. 10-річна дівчинка загинула на місці, ще чотирьох потерпілих, серед яких двоє дітей, ушпиталили до лікарні.

Винуватцем аварії виявився 19-річний водій BMW, йому оголосили про підозру.