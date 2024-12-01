Удар по Днепровскому району: 4 человека погибли, 24 ранены

фото: Сергей Лысак

Вчера вечером, 30 ноября, российские оккупанты атаковали Днепровский район Днепропетровщины. В результате вражеского обстрела есть жертвы и десятки раненых, среди которых ребенок

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

Он уточнил, что из-за вчерашней атаки пострадали 24 человека. К утру в больницах находятся 18 пострадавших, состояние семи из них остается тяжелым. У гражданских проникающие ранения, повреждения внутренних органов и переломы. Среди пострадавших – 11-летний мальчик.

"К сожалению, тот вражеский удар унес четыре жизни. Соболезнования родным погибших", — говорится в сообщении.

Из-за атаки РФ повреждены жилые дома, полностью разрушен магазин.

Напомним, утром 30 ноября российские военные обстреляли из артиллерии Мирноград Донецкой области. В результате удара погибли два человека, еще трое – получили ранения.