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На Днепропетровщине разоблачили участников преступной группировки, подозреваемых в организации сбыта наркотиков в исправительной колонии

Об этом сообщается на сайте областной полиции, передает RegioNews.

Среди задержанных — 24-летний организатор, шесть осужденных и трое их родственников.

Оперативники установили, что организовал наркобизнес так называемый "смотрящий" исправительной колонии в Кривом Роге. Мужчина, осужденный за нанесение тяжких телесных повреждений, наладил снабжение и продажу заключенным марихуаны.

Он привлек к этому несколько осужденных, родственники которых на свободе закупали оптовые партии каннабиса, пользуясь почтовыми услугами. Далее наркотики опрокидывались на территорию колонии через забор.

Во время обысков в комнатах заключенных и в домах их подельников изъяли свертки и свертки с наркотическим веществом, черновые записи, банковские карточки и другие вещественные доказательства противоправной деятельности.

Организатору наркотрафика в колонию сообщили о подозрении по части 1 статьи 307 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей наказание до восьми лет лишения свободы.

Напомним, ранее правоохранители разоблачили начальника колонии из Черкасской области, который помог криминальным авторитетам провести на территории учреждения так называемую "сходку".