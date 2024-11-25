фото: ДСНС

Житель Дніпропетровщини три дні блукав горами на Рахівщині, але врешті виснажився і викликав рятувальників

Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.

"Він точно не дотягує до рівня Мойсея, адже піти у гори не маючи карт, їжі та спорядження – це треба дуже вірити в удачу та вищі сили. 20-річний мешканець міста Жовті Води, що на Дніпропетровщині, три дні поспіль блукав поблизу полонини Межипотоки, Рахівського району", – йдеться у повідомленні.

В резуьтаті молодик виснажився та добряче змерз, тож вирішив все ж таки звернутися до рятувальників.

Як розповіли у ДСНС, невдовзі заблукалого знайшли гірські рятувальники села Видричка та напоїли гарячим чаєм. Далі снігоболотоходом "Богун" мандрівника з ознаками переохолодження доправили до Рахівської райлікарні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що двоє киян заблукали в Карпатах і ледь не замерзли на смерть, намагаючись незаконно перетнути кордон.