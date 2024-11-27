На Дніпропетровщині горіла багатоповерхівка: загинули чоловік і жінка

фото: ДСНС України у Дніпропетровській області

Смертельна пожежа сталася сьогодні вранці, 27 листопада, у Кам’янському. Рятувальники виявили тіла двох людей

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України у Дніпропетровській області, передає RegioNews.

Відомо, що пожежа виникла в дев’ятиповерховому житловому будинку на вулиці Харківській, що в Дніпровському районі міста. О 07:50 займання повністю ліквідували.

"У складі двох ланок газодимозахисної служби вогнеборці потрапили до задимленого помешкання на останньому поверсі та виявили всередині чоловіка і жінку без ознак життя", — йдеться у повідомленні.

Фахівці встановлюють причину пожежі.

Нагадаємо, 26 листопада у місті Бердичів, що на Житомирщині, під час пожежі у будинку згоріли троє людей.