На Черкащині затримали начальника колонії, який допоміг кримінальним авторитетам провести "сходку"

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Правоохоронці викрили начальника колонії з Черкащини, який допоміг кримінальним авторитетам провести на території установи так звану "сходку"

Про це повідомляє Держбюро розслідувань, передає RegioNews.

Посадовець пропустив до виправної установи кримінальних авторитетів на прохання раніше судимого мешканця Умані, який мав статус "смотрящого" за цією колонією з волі.

За даними слідства, у лютому 2024 року між двома авторитетами, які відбували покарання у виправній колонії, виник конфлікт через гроші та розподіл сфер впливу. Для його вирішення "смотрящий" вирішив провести зібрання на території установи. Він запросив на "сходку" 5 осіб через свою довірену особу, яка має у кримінальному середовищі статус "блатного".

Начальник установи сприяв проведенню кримінального зібрання у приміщенні колонії. Він також наказав підлеглим вимкнути електропостачання, аби таким чином відключити камери відеоспостереження та особисто провів на територію установи через головні ворота кримінальних авторитетів.

Правоохоронці затримали 5 учасників "сходки" та начальника виправної колонії.

Всім їм та ще двом ув'язненим оголосили підозру за ч. 1 ст. 255-2 КК України.

Нагадаємо, у жовтні у Києві правоохоронці завітали на "сходку кримінальних авторитетів". За даними слідства, фігуранта займались переправленням військовозобов’язаних через кордон.