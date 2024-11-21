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Про це повідомляє пресслужба поліції, інформує RegioNews.

Під час дії комендантської години чоловік розбив скло у торговельному закладі, відчинив дверний засув та зайшов до приміщення, де здійснив декілька пострілів у 60-річну робітницю. Потім він забрав з вітрини товар та втік. Від отриманого поранення продавчиня померла.

Для розшуку та затримання зловмисника у місті було введено спецоперацію. Правоохоронці вилучили записи з камер відеоспостереження, встановили маршрут руху зловмисника, опитали свідків. На причетність до злочину перевірили понад 20 осіб.

Поліцейські встановили, що вбивство скоїв 53-річний чоловік. Щоб уникнути покарання, після вчинення злочину він переодягнувся та переховувався в іншому районі міста. Цієї ж доби правоохоронці встановили місцеперебування фігуранта та затримали його.

Під час обшуків за місцем мешкання та в гаражі чоловіка виявили та вилучили автомат Калашникова, два магазини до нього, набої та інші речові докази.

Зловмиснику 20 листопада оголосили підозру. Чоловіку загрожує довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, на Одещині чоловік відрубав голову 5-річній дівчинці й намагався скоїти самогубство.