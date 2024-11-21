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21 ноября 2024, 18:14

Дело экс-главы Днепропетровской ОВА Резниченко: апелляция оставила без изменений меру пресечения

21 ноября 2024, 18:14
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фото: regionews.ua
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Апелляция Высшего антикоррупционного суда оставила экспредседателю Днепропетровской ОВА Валентину Резниченко меру пресечения в 30 млн грн залога

Об этом стало известно по трансляции заседания, передает RegioNews.

Коллегия Апелляционной палаты ВАКС, рассмотрев жалобы обвинения и защиты, оставила меру пресечения Резниченко без изменений.

За Резниченко уже был внесен залог. Также он должен сдать паспорт, не отлучаться за пределы населенного пункта, в котором проживает, появляться по вызову детектива, прокурора или суда, сообщать об изменении места жительства или работы и носить электронный браслет и не общаться с фигурантами или свидетелями по делу.

Напомним, 16 сентября ВАКС избрал экс-председателю Днепропетровской ОВА Валентину Резниченко меру пресечения в виде залога в 30 млн грн, а также возложил на него ряд обязанностей.

12 сентября НАБУ и САП сообщили о подозрении экс-председателю Днепропетровской ОВА по делу о причинении 286 млн грн убытков при ремонте дорог в условиях военного положения.

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ВАКС Днепропетровская область Резниченко Валентин мера пресечения
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