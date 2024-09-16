фото: regionews.ua

Вищий антикорупційний суд обрав ексочільнику Дніпропетровської ОВА Валентину Резніченку запобіжний захід у вигляді застави у 30 млн грн, а також поклав на нього низку обов’язків

Про це повідомила у коментарі Укрінформу прессекретар Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ольга Постолюк, передає RegioNews.

"ВАКС обрав ексголові Дніпропетровської ОВА запобіжний захід у вигляді застави розміром 30 млн грн, а також поклав на нього низку обов’язків", – сказала вона.

За словами Постолюк, експосадовець має здати паспорти для виїзду за кордон, не відлучатися з місця проживання, а також прибувати на виклик слідства.

Зазначається, що прокурор САП клопотав про обрання Резніченку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю вийти під заставу у 40 млн грн.

Нагадаємо, 12 вересня НАБУ і САП повідомили про підозру ексголові Дніпропетровської ОВА у справі про заподіяння 286 млн грн збитків під час ремонту доріг в умовах воєнного стану.

Читайте також: Справа ексголови ОДА Резніченка може потопити кураторів "Велбуду" Тимошенка та Голика