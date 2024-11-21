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21 листопада 2024, 11:15

Рятувальники показали наслідки ракетного обстрілу Дніпра

21 листопада 2024, 11:15
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фото: ДСНС України у Дніпропетровській області
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Надзвичайники оприлюднили перші світлини з наслідками ракетних ударів по Дніпру сьогодні вранці, 21 листопада

Про це інформує пресцентр ДСНС України, повідомляє RegioNews.

"Пошкоджено будівлю центру реабілітації для людей з інвалідністю. Частково зруйновано котельню, вибито вікна. Виникла пожежа у двоповерховому житловому будинку на території приватного сектору. Горів дах на площі 150 кв.м", – йдеться у повідомленні.

Крім того, у Дніпрі пошкоджені промислове підприємство та гаражний кооператив, на території якого виникла пожежа площею 100 квадратних метрів. Частково зруйновані дев'ять гаражів. Рятувальники ліквідували всі пожежі.

Нагадаємо, сьогодні вранці, 21 листопада, російські війська завдали ракетних ударів по місту Дніпро. Внаслідок атаки є руйнування, виникли пожежі. Постраждали двоє людей.

Під час ранкового удару був пошкоджений центр реабілітації для людей з інвалідністю. Частково зруйнована котельня, вибиті кілька десятків вікон.

ППО збила шість ракет Х-101, якими Росія атакувала Дніпро.

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