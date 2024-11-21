Удар по Дніпру: пошкоджена будівля центру реабілітації людей з інвалідністю

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Внаслідок ранкової ракетної атаки на Дніпро у четвер, 21 листопада, пошкоджена будівля центру реабілітації людей з інвалідністю

Про це міський голова Дніпра Борис Філатов повідомив у Telegram, передає RegioNews.

Він додав, що через атаку зруйнована котельня. У самій будівлі центру реабілітації людей інвалідністю вибиті вікна. Наразі інформація щодо постраждалих уточнюється.

"Ми маємо справу з оскаженілими покидьками", — прокоментував російський удар Борис Філатов.

Нагадаємо, сьогодні вранці, 21 листопада, російські війська завдали ракетних ударів по місту Дніпро. Внаслідок атаки є руйнування, виникли пожежі.