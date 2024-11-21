Спасатели показали последствия ракетных обстрелов Днепра

фото: ГСЧС Украины в Днепропетровской области

Чрезвычайники обнародовали первые фотографии с последствиями ракетных ударов по Днепру сегодня утром, 21 ноября

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС Украины, сообщает RegioNews.

"Повреждено здание центра реабилитации для людей с инвалидностью. Частично разрушена котельная, выбиты окна. Возник пожар в двухэтажном жилом доме на территории частного сектора. Горела крыша на площади 150 кв.м", – говорится в сообщении.

Кроме того, в Днепре повреждены промышленное предприятие и гаражный кооператив, на территории которого возник пожар площадью в 100 квадратных метров. Частично разрушены девять гаражей.

Напомним, сегодня утром, 21 ноября, российские войска нанесли ракетные удары по городу Днепр. В результате атаки есть разрушения, возникли пожары. Пострадали два человека.

Во время утреннего удара был поврежден центр реабилитации для людей с инвалидностью. Частично разрушена котельная, выбиты несколько десятков окон.

ПВО сбила шесть ракет Х-101, которыми Россия атаковала Днепр.