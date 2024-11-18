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ДБР викрило схему на 56 млн грн у податковій службі Дніпропетровщини
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18 листопада 2024, 09:45

ДБР викрило схему на 56 млн грн у податковій службі Дніпропетровщини

18 листопада 2024, 09:45
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фото: ДБР
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ДБР затримало колишніх керівників податкової Дніпропетровщини, які завдали державі збитків на понад 56 млн грн

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДБР.

Як розповіли у відомстві, у 2020 році тодішня керівниця податкової служби Дніпропетровщини підбурила своїх підлеглих розробити схему заробляння грошей.

"Протягом декількох років - 2020-2023 роках - посадовці податкової різних рівнів надавали змогу ризиковим підприємствам постачати товари без сплати ПДВ", - йдеться у повідомленні.

Для прикриття оборудки керівниця видала наказ "Про створення аналітичної групи" у податковій, до якої включила відібраних нею виконавців. Цей наказ дозволяв поставити під повний контроль моніторинг реєстрації податкових накладних та відбирати потенційних "клієнтів".

Правоохоронці задокументували, що податківці умисно перешкоджали зупиненню реєстрації 36 податкових накладних у встановлений законом термін без відповідного поповнення електронного рахунка в системі електронного адміністрування ПДВ.

Нагадаємо, Правоохоронці повідомили про підозру колишньому начальнику одного з управлінь ГУ Державної податкової служби у Житомирській області, який два роки незаконно отримував зарплату.

ДБР податки Дніпропетровська область податкова служба
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