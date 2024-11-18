фото: ГБР

ГБР задержало бывших руководителей налоговой Днепропетровщины, нанесших государству ущерб более чем на 56 млн грн

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

Как рассказали в ведомстве, в 2020 году тогдашняя руководительница налоговой службы Днепропетровщины подстрекала своих подчиненных разработать схему зарабатывания денег.

"В течение нескольких лет - 2020-2023 годах - должностные лица налоговой разных уровней предоставляли возможность рисковым предприятиям поставлять товары без уплаты НДС", - говорится в сообщении.

Для прикрытия сделки руководитель издала приказ "О создании аналитической группы" в налоговой, в которую включила отобранных ею исполнителей. Этот приказ позволял поставить под полный контроль мониторинг регистрации налоговых накладных и отбирать потенциальных "клиентов".

Правоохранители задокументировали, что налоговики преднамеренно препятствовали остановке регистрации 36 налоговых накладных в установленный законом срок без соответствующего пополнения электронного счета в системе электронного администрирования НДС.

Напомним, правоохранители сообщили о подозрении бывшему начальнику одного из управлений ГУ Государственной налоговой службы в Житомирской области, два года незаконно получавшему зарплату.