РФ атакувала Дніпропетровщину дронами, артилерією та РСЗВ: поранена жінка, є руйнування

фото: Сергій Лисак

Протягом доби російська армія обстрілювала Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровщини, застосовуючи артилерію, дрони та «Гради». Одна людина дістала поранення

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

За його словами, під ударом були Нікополь, Марганецька, Мирівська і Покровська громади. Агресор цілив по Нікопольщині дронами-камікадзе, артилерією, вгатив із РСЗВ "Град" і скинув боєприпас із БпЛА.

"Постраждала 42-річна жінка. Вона лікуватиметься амбулаторно. Пошкоджені інфраструктура, промислове підприємство, соціальний заклад. А ще – легковик, мікроавтобус і вантажівка. Зачепило лінію електропередач", – йдеться в повідомленні.

Сергій Лисак додав, що на Криворіжжі під удар потрапила Грушівська громада - росіяни застосували важку артилерію і безпілотник. Через атаки понівечена інфраструктура. На щастя, минулося без постраждалих.

Нагадаємо, у п'ятницю, 8 листопада, окупанти обстріляли Берислав на Херсонщині. Через російську атаку загинув місцевий мешканець.