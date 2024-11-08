ілюстративне фото: росЗМІ

У п'ятницю, 8 листопада, окупанти обстріляли Берислав на Херсонщині. Через російську атаку загинув місцевий мешканець

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

Він уточнив, що близько 15:00 російські війська атакували Берислав дроном.

"Під ворожий удар потрапив 48-річний чоловік. Він дістав поранення, несумісні з життям. Мої співчуття рідним загиблого", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, внаслідок російської атаки на Херсон 8 листопада загинув чоловік.

Крім того, близько 15:00 армія РФ атакувала цивільний автомобіль поблизу села Станіслав Херсонського району. Внаслідок удару дроном загинув 40-річний херсонець.