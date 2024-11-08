На Сумщині росіяни скинули КАБи на Краснопільській ліцей: школа перетворилась на руїни

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Вчора, 7 листопада, війська РФ скинули скинули три авіаційні бомби на ліцей в селищі Краснопілля Сумського району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Сумської обласної військової адміністрації.

Зазначається, що внаслідок бомбардування також пошкоджені близько 20 приватних будинків.

"Вчора нелюди скинули 3 КАБи на Краснопільській ліцей – опорний заклад освіти громади. Як результат – одна з найкращих шкіл частково перетворилась на руїни. Немає прощення російським терористам!", – йдеться в повідомленні Сумської ОВА.

Нагадаємо, в ОВА повідомили, що з прикордоння Сумщини треба евакуювати ще близько 20 тисяч людей.

Раніше повідомлялося, що вечері 6 листопада російська авіація завдала удару по одному із населених пунктів Шосткинського району. Внаслідок атаки загинула жінка, ще одна мирна жителька постраждала.