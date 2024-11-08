РФ атаковала Днепропетровщину дронами, артиллерией и РСЗО: ранена женщина, есть разрушения

фото: Сергей Лысак

В течение суток российская армия обстреливала Никопольский и Криворожский районы Днепропетровской области, применяя артиллерию, дроны и «Грады». Один человек получил ранения

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

По его словам, под ударом были Никополь, Марганецкая, Мировская и Покровская общины. Агрессор целил по Никопольщине дронами-камикадзе, артиллерией, ударил из РСЗО "Град" и сбросил боеприпас с БпЛА.

"Пострадала 42-летняя женщина. Она будет лечиться амбулаторно. Повреждены инфраструктура, промышленное предприятие, социальное учреждение. А еще – легковушка, микроавтобус и грузовик. Зацепило линию электропередач" , – говорится в сообщении.

Сергей Лысак добавил, что на Криворожье под удар попала Грушевская община – россияне применили тяжелую артиллерию и беспилотник. Из-за атаки изуродована инфраструктура. К счастью, обошлось без пострадавших.

Напомним, в пятницу, 8 ноября, оккупанты обстреляли Берислав Херсонской области. Из-за российской атаки погиб местный житель.