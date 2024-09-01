Окупанти обстріляли Дніпропетровщину з артилерії: постраждали двоє людей

фото: Сергій Лисак

Внаслідок російських обстрілів Нікопольщини на Дніпропетровщині сьогодні, 1 вересня, поранення дістали двоє мирних жителів

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

За його словами, через російські обстріли потрощені приватні будинки, господарські споруди та авто. Також пошкоджені газогін і лінія електропередач.

"На Нікопольщині – двоє постраждалих. У Марганецькій громаді через ворожий артобстріл поранені 58-річний чоловік і 52-річна жінка. Вони отримали медичну допомогу, лікуватимуться вдома", – повідомив Сергій Лисак.

Обстеження місць "прильотів” продовжується.

Нагадаємо, сьогодні вночі, 1 вересня, підрозділи протиповітряної оборони знищили в небі над Дніпропетровщиною російські ударні дрони типу "Shahed 136".