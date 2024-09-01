Над Дніпропетровщиною ППО приземлила два російські "шахеди"

фото: Сергій Лисак

Сьогодні вночі, 1 вересня, підрозділи протиповітряної оборони знищили в небі над Дніпропетровщиною російські ударні дрони типу "Shahed 136"

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

"Вночі оборонці неба знищили над областю два ворожі шахеди. Дякую!", - наголосив Сергій Лисак.

Він додав, що протягом вечора та ночі російські війська атакували Нікопольщину. Загарбники застосовували РСЗВ "Град", важку артилерію і дрони-камікадзе по районному центру, Марганецькій та Червоногригорівській громадах.

"Постраждали двоє людей. 72-річна жінка лікуватиметься вдома. Чоловік 66 років госпіталізований. Стан середньої тяжкості. В районі пошкоджена інфраструктура. А ще – промислове підприємство, АЗС, магазин, будівля, що не експлуатується", — йдеться у повідомленні.

Вогнеборці загасили дві пожежі. Внаслідок обстрілів обиті чотири багатоповерхівки, близько десятка приватних осель, шість господарських споруд, ще одна – знищена. Потрощена легкова автівка, парник, пошкоджена лінія електропередач.

Наразі фахівці усувають наслідки російських атак.

Нагадаємо, вчора росіяни вдарили по селу Черкаська Лозова на Харківщині. Загарбники влучили у будинок, виникла пожежа. Загинули дві жінки, серед 10 постраждалих – дві дитини.