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10 листопада 2021, 19:45

У Кривому Розі на авто впало 13-метрове дерево, водій у лікарні

10 листопада 2021, 19:45
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Фото: ДСНС
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У Кривому Розі Дніпропетровської області на автомобілі впало дерево. Водієві одного з транспортних засобів знадобилася госпіталізація

Про це пише RegioNews з посиланням на прес-службу ДСНС в області.

Інцидент стався у вівторок, 9 листопада, о 21:15 на вулиці Соборності Металургійного району.

На припарковане авто Daewoo Lanos і на машину Kia Soul, що заїжджала на парковку, впало 13-метрове дерево. 65-річного водія Kia Soul довелося відвезти в лікарню. Медики діагностували у нього струс головного мозку.

Рятувальники за допомогою бензопили розпиляли дерево і прибрали його з транспортних засобів.

В результаті події загиблих немає.

Раніше ми писали, що в Кривому Розі на дитячому майданчику на дитину впало дерево, коли вона знаходився на гойдалках.

ДСНС НП Кривий Ріг

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