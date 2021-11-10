У Кривому Розі на авто впало 13-метрове дерево, водій у лікарні
У Кривому Розі Дніпропетровської області на автомобілі впало дерево. Водієві одного з транспортних засобів знадобилася госпіталізація
Про це пише RegioNews з посиланням на прес-службу ДСНС в області.
Інцидент стався у вівторок, 9 листопада, о 21:15 на вулиці Соборності Металургійного району.
На припарковане авто Daewoo Lanos і на машину Kia Soul, що заїжджала на парковку, впало 13-метрове дерево. 65-річного водія Kia Soul довелося відвезти в лікарню. Медики діагностували у нього струс головного мозку.
Рятувальники за допомогою бензопили розпиляли дерево і прибрали його з транспортних засобів.
В результаті події загиблих немає.
Раніше ми писали, що в Кривому Розі на дитячому майданчику на дитину впало дерево, коли вона знаходився на гойдалках.
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