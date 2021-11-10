В Кривом Роге на авто рухнуло 13-метровое дерево, водитель в больнице

Фото: ГСЧС

В Кривом Роге Днепропетровской области на автомобили упало дерево. Водителю одного из транспортных средств понадобилась госпитализация

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в области.

Инцидент произошел во вторник, 9 ноября, в 21:15 на улице Соборности Металлургического района.

На припаркованное авто Daewoo Lanos и на заезжавшую на парковку машину Kia Soul упало 13-метровое дерево. 65-летнего водителя Kia Soul пришлось отвезти в больницу. Медики диагностировали у него сотрясение головного мозга.

Спасатели с помощью бензопилы распилили дерево и убрали его с транспортных средств.

В результате происшествия погибших нет.

Ранее мы писали, что в Кривом Роге на детской площадке на ребенка упало дерево, когда он находился на качелях.