У Кривому Розі на дитину впало дерево

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У Кривому Розі на дитячому майданчику на дитину впало дерево, коли вона перебувала на гойдалці

Про це пише RegioNews з посиланням на ТСН.

Зазначається, що інцидент стався у Металургійному районі міста. Батьки викликали швидку. Дівчинка була у свідомості. Очевидці зазначають, що не так давно комунальні служби проводили омолоджування дерев на території цього дитячого майданчика.

Інформацію про травмування дитини вже передали до ювенальної превенції, і її фахівці з'ясовують всі обставини події.

Нагадаємо, сьогодні на Полтавщині у дитсадку на двох дітей та виховательку впало дерево.