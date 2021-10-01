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01 октября 2021, 11:56 175

Под Кривым Рогом микроавтобус врезался в бензовоз

01 октября 2021, 11:56 175
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Фото: ГСЧС
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Вблизи села Вишневое Криворожского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского микроавтобуса и бензовоза

Об этом сообщает RegioNEws со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Так, дорожно-транспортное происшествие произошло на автодороге Н 11 "Днепр – Кривой Рог – Николаев", вблизи села Вишневое Криворожского района.

По прибытию спасателей было установлено, что в результате столкновение грузопассажирского микроавтобуса "Volkswagen Transporter" с грузовым автомобилем с цистерной MAN произошел разлив топливная на дорогу.

Спасатели произвели отключение аккумуляторных элементов питания транспортных средств и смыли топливо с дорожного покрытия", - говорится в сообщении.

Водитель микроавтобуса "Volkswagen Transporter" был изъят из транспортного средства и проведен первичный медицинский осмотр. Мужчина, 1995 года рождения, от госпитализации отказался.

Причины дорожно-транспортного происшествия устанавливают представители полиции.

Напомним, ранее в результате дтп на Николаевщине 66-летний водитель Mercedes и трое его пассажиров, в том числе 15-летний подросток, погибли на месте. Еще семеро пассажиров микроавтобуса в возрасте от 29 до 47 лет получили телесные повреждения.

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