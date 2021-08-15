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15 серпня 2021, 19:15 46

Зеленський висловив співчуття у зв' язку з вбивством мера Кривого рога і чекає на доповідь правоохоронців

15 серпня 2021, 19:15 46
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з відкритих джерел
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Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття  у зв'язку зі смертю мера Кривого рога Костянтина Павлова

Про це пише RegioNews з посиланням на твіттер Глави держави.

"Жахлива новина - знайдено мертвим з вогнепальним пораненням мера Кривого рогу. Щирі співчуття близьким", - написав Зеленський.

Він додав, що розслідування інциденту триває і він має намір зібрати найближчим часом керівників правоохоронних органів для звіту.

"На третьому місці поліція та всі необхідні фахівці. Найближчим часом зберу керівників усіх правоохоронних органів та заслухаю їхні доповіді", - додав Глава держави.

Нагадаємо, що сьогодні ввечері стало відомо про вбивство мера Кривого рога Костянтина Павлова. Пізніше поліція підтвердила його загибель і розпочала кримінальне провадження.

Павлова було обрано на дочасних виборах після того як його попередник - багаторічний мер міста Юрій Вілкул подал у відставку. За офіційною версією за станом здоров'я. До мерства Павлов багаторічний депутат ВР. Член бюджетного комітету

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