У Черкасах в п'яній ДТП загинула дівчина, семеро людей - постраждали

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У Черкасах сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої загинула дівчина, а ще семеро людей - травмовані

Про це повідомили у пресслужбі поліції регіону, пише RegioNews.

Аварія сталася на вулиці Гагаріна. 37-річний водій автомобіля Opel Vivaro не впорався з керуванням та в'їхав у дерево.

"В аварії загинула молода дівчина. Її дані з'ясовують слідчі, тому що потерпіла не мала при собі документів", - йдеться в повідомленні поліції.

У важкому стані в лікарню госпіталізували ще одну дівчину. Також 38-річного чоловіка, двох людей 2001 і 2002 років народження, 29-річну жінку і 19-річну дівчину з травмами різного ступеня тяжкості.

При огляді у водія виявили 0,7 проміле алкоголю. Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, напередодні на Франківщині у ДТП потрапила пожежна автівка, внаслідок чого постраждали шестеро осіб.

Минулого тижня на Прикарпатті іноземні туристи потрапили в ДТП - постраждала дитина.