Четыре грузовика столкнулись на Днепропетровщине, есть жертвы

Фото: ГСЧС

На улице Полтавское шоссе Амур-Нижнеднепровского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием четырех грузовых автомобилей. В результате аварии один мужчина погиб, а еще четверо госпитализированы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС Украины.

Спасатели установили, что ДТП произошло с участием: грузовика "Scania", перевозившего нефтепродукты; грузового автомобиля "DAF" предназначенного для перевозки сыпучих зерновых культур; малотоннажного грузового автомобиля "Mercedes" и грузового автомобиля "DAF".

На момент прибытия спасателей кабина грузового автомобиля "DAF" оказалась охвачена огнем. В искореженном грузовике "Mercedes" находилось заблокированное тело водителя", - говорится в сообщении.

Медики госпитализировали четырех пострадавших людей с различными степенями тяжести.

Спасатели немедленно приступили к ликвидации пожара и одновременно к деблокированию тела 29-летнего водителя грузовика "Mercedes".

Детали ДТП устанавливают правоохранительные органы.

Напомним, в Черкассах произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которой погибла девушка, а еще семь человек - травмированы.