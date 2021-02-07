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07 февраля 2021, 14:53 233

В Днепре планируют уволить более 600 чиновников

07 февраля 2021, 14:53 233
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Под сокращение попадут сотрудники райадминистраций и коммунальных предприятий
Под сокращение попадут сотрудники райадминистраций и коммунальных предприятий
Фото из открытых источников
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В Днепре планируют сократить 655 чиновников органов местной исполнительной власти и коммунальных предприятий города.

Об этом сообщает "Днепр Час", ссылаясь на проект решения городского совета, передает RegioNews.

Решение о сокращении депутаты будут рассматривать на сессии городского совета, которая пройдёт в ближайшую среду, 10 февраля.

Больше всего "урежут" штаты районных администраций - 36 человек в Новокодацком районе, 35 в Соборном, 33 в Шевченковском и 31 в Амур-Нижнеднепровском. В инспекции по труду и занятости населения уволят 30 человек, а в департаменте экономики, финансов и городского бюджета - 29.

Департамент обеспечения деятельности исполнительных органов городского совета сократит штат на 9 человек, а департамент обеспечения деятельности городского совета - на 4 человека.

По одному человеку уволят в департаменте инновационного развития, Центральном, Левобережном и Правобережном управлениях социальной защиты населения и управлении по работе с обращениями граждан. На два сотрудника меньше станет в управлении аудита и контроля, департаменте жилищного хозяйства и департаменте общественного порядка и гражданской защиты. Троих уволят в департаменте торговли и рекламы, 4 сотрудника сократят в департаменте экологической политики, и по 5 в департаментах социальной политики и по вопросам местного самоуправления.

Также в Днепре планируют полностью ликвидировать следующие учреждения: коммунальные предприятия "Земград" и "Патриот" (сократят 39 и 28 сотрудников соответственно), методический центр при департаменте гуманитарной политики (уволят 25 человек). Коммунальные предприятия "Днипротранскомплекс", "Днипродорсервис", "Городские причалы" реорганизуют, присоединив к КП "Горавтопарк", название поменяют на КП "Транспортная инфраструктура города" и уволят 36 человек.

Напомним, в Хмельницкой области планируют уволить 1040 работников районных государственных администраций.

Днепр сокращение чиновники коммунальные предприятия райсовет

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