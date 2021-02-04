У двох регіонах СБУ викрила корупційні схеми у підрозділах Державної виконавчої служби

Всіх зловмисників затримано

Всіх зловмисників затримано

Фото: СБУ

Служба безпеки України викрила схеми систематичного отримання хабарів у підрозділах Державної виконавчої служби Миколаєва та столичного регіону.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

За попередніми даними слідства, начальник Центрального відділу Державної виконавчої служби у Миколаєві причетний до організації корупційного механізму отримання грошей від громадян, у тому числі фігурантів виконавчих проваджень. За різні суми неправомірної вигоди учасники схеми забезпечували перемогу "зацікавлених" осіб у ході проведення електронних торгів арештованого майна боржників.

Правоохоронці затримали високопосадовця в обласному центрі під час отримання від посередника трьох тисяч доларів. Чиновника та посередника затримано відповідно до ст. 208 КПК України.

Крім того, у Києві співробітники СБУ викрили посадовця одного зі столичних райвідділів Державної виконавчої служби Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції на вимаганні грошей з фігуранта провадження.

За гроші чиновник "гарантував" закриття виконавчого провадження і зняття арештів з рахунків боржника. Правоохоронці затримали посадовця у службовому кабінеті під час отримання неправомірної вигоди", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Харкові ексначальника відділу поліції судитимуть за вимагання хабаря.