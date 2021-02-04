08:56  04 лютого
Коронавірус в Україні: за добу виявили більше п'яти тисяч нових випадків
17:58  04 лютого
Пожежа у лікарні Запоріжжя: поліція розглядає декілька версій трагедії
18:36  04 лютого
Доба на Донбасі: 4 порушення режиму "тиші", поранений український боєць
UA | RU
UA | RU
04 лютого 2021, 15:32 1185

У двох регіонах СБУ викрила корупційні схеми у підрозділах Державної виконавчої служби

04 лютого 2021, 15:32 1185
Читайте также на русском языке
Всіх зловмисників затримано
Всіх зловмисників затримано
Фото: СБУ
Читайте также
на русском языке

Служба безпеки України викрила схеми систематичного отримання хабарів у підрозділах Державної виконавчої служби Миколаєва та столичного регіону.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

За попередніми даними слідства, начальник Центрального відділу Державної виконавчої служби у Миколаєві причетний до організації корупційного механізму отримання грошей від громадян, у тому числі фігурантів виконавчих проваджень. За різні суми неправомірної вигоди учасники схеми забезпечували перемогу "зацікавлених" осіб у ході проведення електронних торгів арештованого майна боржників.

Правоохоронці затримали високопосадовця в обласному центрі під час отримання від посередника трьох тисяч доларів. Чиновника та посередника затримано відповідно до ст. 208 КПК України.

Крім того, у Києві співробітники СБУ викрили посадовця одного зі столичних райвідділів Державної виконавчої служби Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції на вимаганні грошей з фігуранта провадження.

За гроші чиновник "гарантував" закриття виконавчого провадження і зняття арештів з рахунків боржника. Правоохоронці затримали посадовця у службовому кабінеті під час отримання неправомірної вигоди", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Харкові ексначальника відділу поліції судитимуть за вимагання хабаря.

хабар чиновники СБУ корупція Схеми

Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
Тетяна Семенова: "Депутати Київської облради від "Слуги народу" отримують від Дубінського певні орієнтири"
"Телекнопки Медведчука" вимкнуто. Що далі
Всі публікації »
Віктор Небоженко
Роман Шрайк
Юрій Бутусов
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua