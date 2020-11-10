09:44  10 листопада
В Україні майже 11 тисяч випадків зараження COVID-19 за добу
17:34  10 листопада
Найбільше українці не довіряють Єрмаку та Венедіктовій - опитування
18:05  10 листопада
Окупанти гатили по наших бійцях поблизу Водяного, в ЗСУ - без втрат
UA | RU
UA | RU
10 листопада 2020, 18:58 4

На підприємстві у Волновасі двоє людей підірвались на вибухівці

10 листопада 2020, 18:58 4
Читайте также на русском языке
Зараз триває обстеження території спеціалістами вибухотехнічної служби
Зараз триває обстеження території спеціалістами вибухотехнічної служби
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

У місті Волноваха Донецької області стався вибух невідомого пристрою на території місцевого підприємства.

Про це повідомляє поліція Донецької області, передає RegioNews.

За даними правоохоронців, вранці 10 листопада до Волноваського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що на території одного із підприємств на околиці міста двоє людей підірвалися на невідомому вибуховому пристрої.

Потерпілих доставлено до лікарні. На місці події працює слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки", - йдеться в повідомленні.

Як розповіли в поліції, зараз триває обстеження території спеціалістами вибухотехнічної служби. Вилучено залишки предмету, що вибухнув.

Встановлюються обставини події. Попередня правова кваліфікація події - ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст.115 з поміткою "нещасний випадок” Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше на Київщині в магазині будматеріалів стався вибух: є постраждалі.

вибух кримінальна справа поліція Донецька область підприємство
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
З антиковідного фонду на доплати силовикам і медикам витратили майже однакові суми
10 листопада 2020, 18:35
У Рівному затримали священника, який продавав посади у Нацполіції
10 листопада 2020, 16:43
У Житомирській області офіцер ЗСУ наклав на себе руки, - що відомо
10 листопада 2020, 15:48
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Всі відео »
Друготуровий Дніпро: брудні мерські перегони і передбачувана коаліція
Результати виборів у Миколаєві: фіаско "слуг" та другий тур із Сєнкевичем і Чайкою
Всі публікації »
Олександр Черненко
Станіслав Асєєв
Віктор Небоженко
Всі блоги »