На підприємстві у Волновасі двоє людей підірвались на вибухівці

Зараз триває обстеження території спеціалістами вибухотехнічної служби

Зараз триває обстеження території спеціалістами вибухотехнічної служби

Фото: Нацполіція

У місті Волноваха Донецької області стався вибух невідомого пристрою на території місцевого підприємства.

Про це повідомляє поліція Донецької області, передає RegioNews.

За даними правоохоронців, вранці 10 листопада до Волноваського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що на території одного із підприємств на околиці міста двоє людей підірвалися на невідомому вибуховому пристрої.

Потерпілих доставлено до лікарні. На місці події працює слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки", - йдеться в повідомленні.

Як розповіли в поліції, зараз триває обстеження території спеціалістами вибухотехнічної служби. Вилучено залишки предмету, що вибухнув.

Встановлюються обставини події. Попередня правова кваліфікація події - ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст.115 з поміткою "нещасний випадок” Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше на Київщині в магазині будматеріалів стався вибух: є постраждалі.