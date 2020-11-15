В Днепропетровской области взорвался метан на одной из шахт: есть пострадавшие

В больницы обратились четверо горняков

В больницы обратились четверо горняков

Фото: Facebook

Сегодня утром, 15 ноября, под конец четвертой смены на шахте им. Героев космоса Павлоградского района Днепропетровской области произошел взрыв метана в горной выработке на глубине 370 метров.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец, передает RegioNews.

В результате четверо работников обратились за помощью в медицинское учреждение. Двум из них, которые получили незначительные ожоги, оказана необходимая медицинская помощь.

На участке обнаружен источник пожара. Бойцы горноспасательной службы осуществляют необходимые мероприятия, направленные на ликвидацию аварии. Не исключено, что будет потребность в сооружении перемычек для ограничения воздуха, кислорода на аварийном участке.

Сегодня утром под конец 4 смены на "Шахте им. Героев космоса" (Павлоградский район Днепропетровской области)... Posted by Михаил Волынец on Sunday, November 15, 2020

Напомним, в Луганской области четырем должностным лицам сообщено о подозрении в хищении более 14 млн грн, которые были выделены на предупреждение чрезвычайной ситуации в связи с затоплением шахты "Золотое".