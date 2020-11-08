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08 листопада 2020, 12:11 464

У Київській і Дніпропетровській областях сформували нові ТВК замість розпущених

08 листопада 2020, 12:11 464
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Новий склад сформований на основі відповідних подань місцевих організацій політичних партій
Новий склад сформований на основі відповідних подань місцевих організацій політичних партій
Фото: flickr
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Центральна виборча комісія України затвердила новий склад Васильківської та Марганецької міської територіальних виборчих комісій у Київській і Дніпропетровській областях відповідно.

Про це йдеться в повідомленні, оприлюдненому пресслужбою ЦВК, передає RegioNews.

"7 листопада після перерви Комісія продовжила свою роботу в режимі засідання, під час якого сформувала новий склад Васильківської міської територіальної виборчої комісії Обухівського району Київської області та Марганецької міської ТВК Нікопольського району Дніпропетровської області", - йдеться в повідомленні.

Вчора в ЦВК заявили, що з боку Васильківської міської ТВК мала місце протиправна бездіяльність, яка "фактично робить неможливим у визначений термін встановлення результатів відповідних виборів, а отже призводить до порушення вимог законодавства". Щодо Марганецької міської ТВК, орган постановив, що ця комісія порушувала норми Виборчого кодексу України "при встановленні результатів місцевих виборів".

У зв'язку з цим ЦВК вирішила розпустити ці ТВК та призначити новий склад, який сформований на основі відповідних подань місцевих організацій політичних партій: Васильківської міської ТВК - у кількості 17 осіб, Марганецької міської ТВК - 14 осіб.

Нагадаємо, у Кривому Розі ТВК не оголосила результати виборів через судову тяганину.

вибори Україна Київська область Дніпропетровська область ТВК
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