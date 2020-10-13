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13 октября 2020, 20:17 2

На Днепропетровщине карета "скорой" развозила рекламные щиты кандидата от "Слуги народа"

13 октября 2020, 20:17 2
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Машина возила рекламный куб с агитацией за кандидата в мэры Днепра Сергея Рыженко
Машина возила рекламный куб с агитацией за кандидата в мэры Днепра Сергея Рыженко
Фото: Facebook
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В Днепропетровской области автомобиль скорой помощи, который был передан на баланс облсовета, заметили при развозке рекламных агитационных щитов партии "Слуги народа".

Об этом в Facebook сообщил активист Игорь Сыренков, передает RegioNews.

Сегодня утром, на перекрестке пр. Пушкина и Александра Поля автомобиля ГАЗель (АЕ5427СМ) выгрузил куб с агитацией за кандидата на должность городского головы от правящей партии "Слуга народа" Сергея Рыженко", - пишет активист.

Как выяснилось, этот и ряд других транспортных средств были переданы на баланс коммунального предприятия "Комунгоссервис" Днепропетровского облсовета еще весной 2020 года.

По словам активиста, карета "скорой помощи" на базе "Газели" с госномером - бюджетное имущество. Таким образом, его нецелевое использование, - ни что иное, как использование админресурса.

Активист подчеркнул, использовать скорую помощь, как грузовик для развозки рекламных баннеров "Слуги народа", еще и в ситуации эпидемии COVID-19, - верх цинизма.

Такой наглости и цинизма не видели даже выборы, по крайней мере со времен Януковича. Сегодня утром, на перекрестке пр....

Опубликовано Игорем Сиренковим Вівторок, 13 октября 2020 года.

Напомним, на Николаевщине перед визитом Зеленского билборды "Слуги народа" клеили с помощью пожарной машины.

Днепропетровская область Днепр скорая помощь авто реклама Слуга народа
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