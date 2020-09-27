13:53  27 вересня
Генпрокуратура відкрила кримінальну справу проти Петра Порошенка і чиновників Мінфіну
14:20  27 вересня
Завтра у Харкові почнуть проводити ДНК-експертизу тіл загиблих в авіакатастрофі - Кучер
09:56  27 вересня
На Донбасі підірвалися троє українських військових
UA | RU
UA | RU
27 вересня 2020, 12:36 4

У Кривому Розі під землею залишаються 60 шахтарів

27 вересня 2020, 12:36 4
Читайте также на русском языке
Протест працівників КЗРК триває
Протест працівників КЗРК триває
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

60 гірників шахт «Октябрьська» та «Родіна» (КЗРК) 25 добу поспіль продовжують підземний протест.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець, повідомляє RegioNews.

Колеги протестувальників, їх дружини кожного дня проводять мітинги на підтримку гірників як в Кривому Розі, так і в Києві.

Адміністрація підприємства шукає нових механізмів тиску та залякування тих, хто підтримує протести як на вулиці, так і в соціальних мережах.

Центральна влада протягом цього часу неоднаразово давала зрозуміти, що в курсі ситуації - гуманітарної катастрофи у Кривому Розі. Проте жодної офіційної реакції досі немає”, - розповів Волинець.

60 гірників шахт "Октябрьська" та "Родіна" (КЗРК) 25 добу поспіль продовжують підземний протест. Колеги...

Опубліковано Михайло Волинець Субота, 26 вересня 2020 р.

"КЖРК, стоим до конца!" Народний креатив, взаємопідтримка не знають меж. Люди, ви чудові!

Опубліковано Михайло Волинець Неділя, 27 вересня 2020 р.

Нагадаємо, вчора, 26 вересня у Кривому Розі гірники із двох шахт припинили підземний протест.

шахтарі протест шахта Дніпропетровська область Кривий Ріг акція
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
У Слов’янську відбувся мітинг проти повернення в політику Нелі Штепи
26 вересня 2020, 17:35
У Кривому Розі гірники із двох шахт припинили підземний протест
26 вересня 2020, 16:25
На Дніпропетровщині затримали злочинців, які підірвали банкомат і викрали 1 млн гривень
25 вересня 2020, 13:39
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
Всі відео »
Політичні перебіжчики та експосадовці. Хто представлятиме "За майбутнє" у Південній Україні
Вибори мера Мукачева: чи встоїть балогівська "цитадель" перед натиском "нових" облич
Всі публікації »
Віктор Таран
Ігор Попов
Віктор Небоженко
Всі блоги »