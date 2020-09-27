У Кривому Розі під землею залишаються 60 шахтарів

Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець, повідомляє RegioNews.

Колеги протестувальників, їх дружини кожного дня проводять мітинги на підтримку гірників як в Кривому Розі, так і в Києві.

Адміністрація підприємства шукає нових механізмів тиску та залякування тих, хто підтримує протести як на вулиці, так і в соціальних мережах.

Центральна влада протягом цього часу неоднаразово давала зрозуміти, що в курсі ситуації - гуманітарної катастрофи у Кривому Розі. Проте жодної офіційної реакції досі немає”, - розповів Волинець.