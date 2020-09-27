У Кривому Розі під землею залишаються 60 шахтарів
60 гірників шахт «Октябрьська» та «Родіна» (КЗРК) 25 добу поспіль продовжують підземний протест.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець, повідомляє RegioNews.
Колеги протестувальників, їх дружини кожного дня проводять мітинги на підтримку гірників як в Кривому Розі, так і в Києві.
Адміністрація підприємства шукає нових механізмів тиску та залякування тих, хто підтримує протести як на вулиці, так і в соціальних мережах.
Центральна влада протягом цього часу неоднаразово давала зрозуміти, що в курсі ситуації - гуманітарної катастрофи у Кривому Розі. Проте жодної офіційної реакції досі немає”, - розповів Волинець.
60 гірників шахт "Октябрьська" та "Родіна" (КЗРК) 25 добу поспіль продовжують підземний протест. Колеги...Опубліковано Михайло Волинець Субота, 26 вересня 2020 р.
"КЖРК, стоим до конца!" Народний креатив, взаємопідтримка не знають меж. Люди, ви чудові!Опубліковано Михайло Волинець Неділя, 27 вересня 2020 р.
Нагадаємо, вчора, 26 вересня у Кривому Розі гірники із двох шахт припинили підземний протест.