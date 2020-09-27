В Кривом Роге под землей остаются 60 шахтеров

Протест работников КЖРК продолжается

Протест работников КЖРК продолжается

Фото из открытых источников

Об этом на своей странице в Facebook написал председатель Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец, сообщает RegioNews.

Коллеги протестующих, их жены каждый день проводят митинги в поддержку горняков как в Кривом Роге, так и в Киеве.

Администрация предприятия ищет новых механизмов давления и запугивания тех, кто поддерживает протесты как на улице, так и в социальных сетях. Центральная власть в течение этого времени неоднократно давала понять, что в курсе ситуации - гуманитарной катастрофы в Кривом Роге. Однако никакой официальной реакции до сих пор нет”, - рассказал Волынец.

60 горняков шахт "Октябрьская" и "Родина" (КЖРК) 25 сутки подряд продолжают подземный протест. Коллеги... Опубликовано Михаил Волынец Суббота, 26 сентября 2020 г.

"КЖРК, стоим до конца!" Народный креатив, взаимоподдержка не знают границ. Люди, вы восхитительны! Опубликовано Михаил Волынец Воскресенье, 27 сентября 2020 года.

Напомним, вчера, 26 сентября в Кривом Роге горняки из двух шахт прекратили подземный протест.