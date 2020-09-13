У Кривому Розі розпочався мітинг на підтримку шахтарів-протестувальників
У Кривому Розі одинадцяту добу триває підземний протест шахтарів Криворізького залізорудного комбінату. Під землею досі перебувають 229 гірників, 12 людей підняли на поверхню через погіршення стану здоров`я.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Голова незалежної профспілки гірників Михайло Волинець, пише RegioNews.
Одинадцята доба підземного протесту. 229 гірників залишаються під землею і планують продовжувати протест доти, доки їх вимоги не будуть виконані.Опубліковано Михайло Волинець Субота, 12 вересня 2020 р.
З 15.00. Наземний мітинг на підтримку підземного протесту гірників КЗРК відбудеться у будь-яку погоду", - написав Волинець.
Голова незалежної профспілки повідомив також, що дружини і сестри шахтарів повідомляють про різні хитрощі та виверти, якими адміністрації підприємств Кривого Рогу, не тільки КЗРК, намагаються вибити людей з протестів - починаючи з інформаційних вбросів, закінчуючи прив’язками до шахти з відміткою в контрольному табелі.
Дружини думають над підсиленням наземних протестів. Не виключають, що цього тижня перекриватимуть рух транспорту", - заявив Волинець.
З 15.00. Наземний мітинг на підтримку підземного протесту гірників КЗРК відбудеться у будь-яку погоду. Дружини,...Опубліковано Михайло Волинець Неділя, 13 вересня 2020 р.
Нагадаємо, майже 400 гірників Дніпропетровщини оголосили підземний протест, вони вимагають поліпшення умов праці та збільшення зарплат.
Декого з протестувальників піднімають із шахт через погіршення стану здоров'я .
Також гірники заявили, що на них чинять тиск, а їхні родини залякують невідомі люди.