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У Кривому Розі розпочався мітинг на підтримку шахтарів-протестувальників
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13 вересня 2020, 16:23 1

У Кривому Розі розпочався мітинг на підтримку шахтарів-протестувальників

13 вересня 2020, 16:23 1
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Дружини гірників погрожують перекрити дороги, якщо влада не виконає вимог протестувальників
Дружини гірників погрожують перекрити дороги, якщо влада не виконає вимог протестувальників
Фото: Михайло Волинець Facebook
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У Кривому Розі одинадцяту добу триває підземний протест шахтарів Криворізького залізорудного комбінату. Під землею досі перебувають 229 гірників, 12 людей підняли на поверхню через погіршення стану здоров`я.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Голова незалежної профспілки гірників Михайло Волинець, пише RegioNews.

Одинадцята доба підземного протесту. 229 гірників залишаються під землею і планують продовжувати протест доти, доки їх вимоги не будуть виконані.

Опубліковано Михайло Волинець Субота, 12 вересня 2020 р.

З 15.00. Наземний мітинг на підтримку підземного протесту гірників КЗРК відбудеться у будь-яку погоду", - написав Волинець.

Голова незалежної профспілки повідомив також, що дружини і сестри шахтарів повідомляють про різні хитрощі та виверти, якими адміністрації підприємств Кривого Рогу, не тільки КЗРК, намагаються вибити людей з протестів - починаючи з інформаційних вбросів, закінчуючи прив’язками до шахти з відміткою в контрольному табелі.

Дружини думають над підсиленням наземних протестів. Не виключають, що цього тижня перекриватимуть рух транспорту", - заявив Волинець.

З 15.00. Наземний мітинг на підтримку підземного протесту гірників КЗРК відбудеться у будь-яку погоду. Дружини,...

Опубліковано Михайло Волинець Неділя, 13 вересня 2020 р.

Нагадаємо, майже 400 гірників Дніпропетровщини оголосили підземний протест, вони вимагають поліпшення умов праці та збільшення зарплат.

Декого з протестувальників піднімають із шахт через погіршення стану здоров'я .

Також гірники заявили, що на них чинять тиск, а їхні родини залякують невідомі люди.

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