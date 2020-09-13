У Кривому Розі розпочався мітинг на підтримку шахтарів-протестувальників

Дружини гірників погрожують перекрити дороги, якщо влада не виконає вимог протестувальників

Дружини гірників погрожують перекрити дороги, якщо влада не виконає вимог протестувальників

Фото: Михайло Волинець Facebook

У Кривому Розі одинадцяту добу триває підземний протест шахтарів Криворізького залізорудного комбінату. Під землею досі перебувають 229 гірників, 12 людей підняли на поверхню через погіршення стану здоров`я.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Голова незалежної профспілки гірників Михайло Волинець, пише RegioNews.

Одинадцята доба підземного протесту. 229 гірників залишаються під землею і планують продовжувати протест доти, доки їх вимоги не будуть виконані. Опубліковано Михайло Волинець Субота, 12 вересня 2020 р.

З 15.00. Наземний мітинг на підтримку підземного протесту гірників КЗРК відбудеться у будь-яку погоду", - написав Волинець.

Голова незалежної профспілки повідомив також, що дружини і сестри шахтарів повідомляють про різні хитрощі та виверти, якими адміністрації підприємств Кривого Рогу, не тільки КЗРК, намагаються вибити людей з протестів - починаючи з інформаційних вбросів, закінчуючи прив’язками до шахти з відміткою в контрольному табелі.

Дружини думають над підсиленням наземних протестів. Не виключають, що цього тижня перекриватимуть рух транспорту", - заявив Волинець.

З 15.00. Наземний мітинг на підтримку підземного протесту гірників КЗРК відбудеться у будь-яку погоду. Дружини,... Опубліковано Михайло Волинець Неділя, 13 вересня 2020 р.

Нагадаємо, майже 400 гірників Дніпропетровщини оголосили підземний протест, вони вимагають поліпшення умов праці та збільшення зарплат.

Також гірники заявили, що на них чинять тиск, а їхні родини залякують невідомі люди.