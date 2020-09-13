В Кривом Роге начался митинг в поддержку бастующих шахтеров
В Кривом Роге одиннадцатую сутки продолжается подземный протест шахтеров Криворожского железорудного комбината. Под землей до сих пор находятся 229 горняков, 12 человек подняли на поверхность из-за ухудшения состояния здоровья.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил Председатель независимого профсоюза горняков Михаил Волынец, пишет RegioNews.
Одиннадцатая эпоха подземного протеста. 229 горняков остаются под землей и планируют продолжать протест до тех пор, пока их требования не будут выполнены.Опубликовано Михаил Волынец Суббота, 12 сентября 2020 г.
С 15.00. Наземный митинг в поддержку подземного протеста горняков КЖРК состоится в любую погоду", - написал Волынец.
Председатель независимого профсоюза сообщил также, что жены и сестры шахтеров сообщают о различные хитрости и уловки, которыми администрации предприятий Кривого Рога, не только КЖРК, пытаются выбить людей из протестов - начиная с информационных вбросов, заканчивая привязками к шахте с отметкой в контрольном табеле.
Жены думают над усилением наземных протестов. Не исключают, что на этой неделе перекроют движение транспорта", - заявил Волынец.
С 15.00. Наземный митинг в поддержку подземного протеста горняков КЖРК состоится в любую погоду. Жены,...Опубликовано Михаил Волынец Воскресенье, 13 сентября 2020 г.
Напомним, почти 400 горняков Днепропетровщины объявили подземный протест, они требуют улучшения условий труда и увеличения зарплат.
Некоторых протестующих поднимают из шахт из-за ухудшения состояния здоровья .
Также горняки заявили, что на них оказывают давление, а их семьи запугивают неизвестные люди.