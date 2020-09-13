В Кривом Роге начался митинг в поддержку бастующих шахтеров

Жены горняков угрожают перекрыть дороги, если власть не выполнит требования протестующих

Жены горняков угрожают перекрыть дороги, если власть не выполнит требования протестующих

Фото: Михаил Волынец Facebook

В Кривом Роге одиннадцатую сутки продолжается подземный протест шахтеров Криворожского железорудного комбината. Под землей до сих пор находятся 229 горняков, 12 человек подняли на поверхность из-за ухудшения состояния здоровья.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Председатель независимого профсоюза горняков Михаил Волынец, пишет RegioNews.

Одиннадцатая эпоха подземного протеста. 229 горняков остаются под землей и планируют продолжать протест до тех пор, пока их требования не будут выполнены. Опубликовано Михаил Волынец Суббота, 12 сентября 2020 г.

С 15.00. Наземный митинг в поддержку подземного протеста горняков КЖРК состоится в любую погоду", - написал Волынец.

Председатель независимого профсоюза сообщил также, что жены и сестры шахтеров сообщают о различные хитрости и уловки, которыми администрации предприятий Кривого Рога, не только КЖРК, пытаются выбить людей из протестов - начиная с информационных вбросов, заканчивая привязками к шахте с отметкой в контрольном табеле.

Жены думают над усилением наземных протестов. Не исключают, что на этой неделе перекроют движение транспорта", - заявил Волынец.

С 15.00. Наземный митинг в поддержку подземного протеста горняков КЖРК состоится в любую погоду. Жены,... Опубликовано Михаил Волынец Воскресенье, 13 сентября 2020 г.

Напомним, почти 400 горняков Днепропетровщины объявили подземный протест, они требуют улучшения условий труда и увеличения зарплат.

Также горняки заявили, что на них оказывают давление, а их семьи запугивают неизвестные люди.