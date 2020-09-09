Кабмін збільшить доплати лікарям у середньому на 3,5 тис гривень – Шмигаль

На це виділено майже 6 млрд гривень

На це виділено майже 6 млрд гривень

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Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні доплата медичним працівникам з вересня буде збільшена у середньому на 3,5 тисяч гривень.

Про це Шмигаль сказав на засіданні Кабміну в середу, передає RegioNews.

Уряд також продовжує готувати медзаклади, зокрема, облаштовує ліжкомісця для хворих на коронавірус.

На ці потреби спрямовано майже 6 млрд гривень, а безпосередньо лікарям будуть збільшені доплати на 3 тисячі гривень", – сказав прем'єр.

Він нагадав, що на позачерговому засіданні було прийнято рішення про додаткове облаштування лікарень в умовах епідемії.

Раніше повідомлялось, що Шмигаль нагадав про кримінальну відповідальність за порушення карантину.