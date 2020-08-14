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14 серпня 2020, 18:12 1

У Кривому Розі організація продавала фальшиві документи

14 серпня 2020, 18:12 1
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Зловмисників "накрила" поліція
Зловмисників "накрила" поліція
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Організатори незаконного бізнесу виготовляли і продавали підроблені посвідчення про успішне проходження курсу навчання та перевірки знань з охорони праці співробітникам одного з гірничо-збагачувальних комбінатів.

Про це пише RegioNews з посиланням на прес-службу ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області.

Поліцейські спільно з прокуратурою провели 4 санкціонованих обшуки. У підпільних офісах правоохоронці виявили обладнання для виготовлення фальшивих посвідчень. Вилучено 5 системних блоків, 3 принтера, ноутбук і документацію.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 358 (Підробка документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів) КК України. Організаторам загрожує до 5-ти років в'язниці.

Нагадаємо, у Кривому Розі поліцейського чиновника затримали за хабарництво.

кримінальна справа поліція Дніпропетровська область Кривий Ріг банда підробка
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