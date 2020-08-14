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14 августа 2020, 18:12 1

В Кривом Роге организация продавала фальшивые документы

14 августа 2020, 18:12 1
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Злоумышленников "накрыла" полиция
Злоумышленников "накрыла" полиция
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Организаторы незаконного бизнеса изготовляли и продавали поддельные удостоверения об успешном прохождении курса и проверки знаний по охране труда сотрудникам одного из горно-обогатительных комбинатов.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГУ Нацполиции в Днепропетровской области.

Полицейские совместно с прокуратурой провели 4 санкционированных обыска. В подпольных офисах правоохранители обнаружили оборудование для изготовления фальшивых удостоверений. Изъято 5 системных блоков, 3 принтера, ноутбук и документацию.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 358 (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов) УК Украины. Организаторам грозит до 5-ти лет тюрьмы.

Напомним, сегодня же в Кривом Роге полицейского чиновника задержали за взяточничество.

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