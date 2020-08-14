"Толя - півень": У Миколаєві невідомі познущалися над офісом партії Шарія

Вони "прикрасили" офіс різними написами

Вони "прикрасили" офіс різними написами

Фото з відкритих джерел

Правоохоронці встановлюють підозрюваних, які нанесли "хуліганські написи" на фасаді будівлі офісу політичної партії в Миколаєві. Як з'ясувалося, офіс належить прихильникам проросійського пропагандиста Анатолія Шарія

Як повідомляє RegioNews, про інцидент сьогодні повідомила пресслужба ГУ Національної поліції в Миколаївській області.

"Вранці 14 серпня у поліцію надійшло повідомлення від працівника політичної партії, офіс якої розташований по вул. Потьомкінській у Центральному районі м. Миколаїв, про вчинення хуліганських дій з боку невідомих осіб, які вночі нанесли з аерозольного балончика написи на вхідних дверях офісу" — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці зазначили, що за вказаним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 КК України "Хуліганство". Назву партії поліція не повідомила, але опублікувало декілька фото з місця подій. На одній з них написано "Толя — петух".

Цікаво, що про "напад" на свій офіс сьогодні повідомив миколаївський осередок партії Анатолія Шарія. Одна з представниць осередку, Тетяна Кравчук, вважає, що до "нападу" причетний Офіс президента України. Свої претензії до Банкової вона намагалася сформулювати у коментарі до відповідного відео.

"Такими витівками Офіс президента продовжує ганьбити нашу країну на міжнародному рівні, стверджуючи її в статусі держави, в якій процвітає радикалізм", — заявила Кравчук.

Нагадаємо, дещо раніше Шарій відповів на можливу заборону його партії.