На Київщині на ремонті доріг роздерибанили мільйон гривень

Зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі

Зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі

Рixabay

У Київській області на ремонті доріг в одному з сіл Бородянського району розтратили майже 1 мільйон гривень.

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі прокуратури регіону.

"За даними слідства, у 2015 році директор підприємства склав і підписав акти прийому виконаних підрядних робіт та довідки про їх вартість, в які вніс неправдиві відомості щодо здійснення капітального ремонту вулиць в одному з сіл Бородянського району. Фактично більша частина ремонтних робіт виконана не була. В результаті неправомірних дій обвинуваченого сталася розтрата бюджетних коштів на суму майже 1 млн гривень", – йдеться у повідомленні.

Обвинувальний акт щодо розтрати підрядником чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах, та службового підроблення (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України) вже направлено до суду.

Зазначається, що чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 12 серпня на засіданні Кабмін схвалив відведення землі для будівництва дороги Київ – Харків – Довжанський.