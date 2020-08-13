09:46  13 серпня
В Україні новий антирекорд COVID-19: за добу виявили 1592 нові випадки
10:04  13 серпня
Стало відомо, як Україна святкуватиме День Незалежності: Зеленський підписав указ
14:16  13 серпня
На виборах у Київраду не проходять "Самопоміч", "Свобода" та "Єдність" - соціологи
UA | RU
UA | RU
13 серпня 2020, 12:59 5

На Дніпропетровщині створили 28 тервиборчкомів

13 серпня 2020, 12:59 5
Читайте также на русском языке
До їх складу увійшли 504 людини
До їх складу увійшли 504 людини
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У Дніпропетровській області сформовано 28 територіальних виборчих комісій. Всього до складу створених виборчкомів увійшли 504 людини.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на дані громадянської мережі "Опора".

Громадські діячі вважають, що деякі з комісій сформовані "з перебором". Так до складу Нікопольського і Павлоградського районних виборчих комісій увійшли 19 осіб притому, що згідно з Виборчим кодексом України, їх повинно бути не більше 18-ти.

Наголошується, що в додатках до постанови Центральної виборчої комісії від 10 серпня 2020 року деякі прізвища були надруковані двічі, тобто є підстави вважати це технічною помилкою.

Всього в дніпропетровські ТВК включені представники 62 політичних сил, найбільшу кількість своїх представників в області має партія ВО "Батьківщина" - 64 людини.

Трохи менше представників у "Європейської солідарності" (61), "ОПЗЖ" (60) та "Слуги народу" (59). Щодо гендерного розподілу, то серед 504 людей - 154 чоловіків і 350 жінок. У керівному складі територіальних виборчих округів Дніпропетровщини також переважають жінки - 51 чоловік та 33 людини.

Також зазначається, що у керівному складі територіальних виборчих округів Дніпропетровської області представлені 18 політичних сил: ВО "Батьківщина", "Європейська солідарність", "ОПЗЖ", "Слуга народу", "Солідарність жінок України", "Нова політика", "Голос", "Наш край", "Блок Вілкула "Українська перспектива", "Ліберальна партія України", "Соціальна реконструкція", "Лібертаріанська партія 5.10", "Команда Дніпра", "Партія розвитку громад", "За майбутнє", "Українська стратегія Гройсмана", "Пропозиція", "Партія Народний порядок".

Найбільшу кількість голів комісії ТВК у партій ВО "Батьківщина" та "Слуга народу" - по 5 осіб. Разом з тим, "Батьківщина" також представлена найбільшою кількістю заступників голів комісій - 5. Відповідно "Слуга народу" має 5 секретарів комісій.

Нагадаємо, ЦВК сформувала склад виборчих комісій Чернівецької області. Також ЦВК утворила 17 виборчих комісій у Житомирській області, оприлюднив персональний склад тервиборчкомів на Полтавщині.

На Закарпатті ЦВК до місцевих виборів утворила 18 територіальних виборчих комісій, в яких буде працювати 321 чоловік.

вибори мер ЦВК область Район
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
06 серпня 2020
Три білборди на місцевих виборах
04 серпня 2020
Анатолій Бондаренко йде на вибори. Чесний ролик
31 липня 2020
День полтавського бабака
Всі відео »
Депутати, чиновники та власники будівельного бізнесу. Хто контролює автовокзали Дніпропетровщини
Голови ОДА та їх зальоти. Коли Зеленський розпочне чистку обласних "стаєнь"
Всі публікації »
Ігор Гришачов
Михайло Дяденко
Іван Галунга
Всі блоги »