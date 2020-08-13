На Дніпропетровщині створили 28 тервиборчкомів

До їх складу увійшли 504 людини

До їх складу увійшли 504 людини

Фото: з відкритих джерел

У Дніпропетровській області сформовано 28 територіальних виборчих комісій. Всього до складу створених виборчкомів увійшли 504 людини.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на дані громадянської мережі "Опора".

Громадські діячі вважають, що деякі з комісій сформовані "з перебором". Так до складу Нікопольського і Павлоградського районних виборчих комісій увійшли 19 осіб притому, що згідно з Виборчим кодексом України, їх повинно бути не більше 18-ти.

Наголошується, що в додатках до постанови Центральної виборчої комісії від 10 серпня 2020 року деякі прізвища були надруковані двічі, тобто є підстави вважати це технічною помилкою.

Всього в дніпропетровські ТВК включені представники 62 політичних сил, найбільшу кількість своїх представників в області має партія ВО "Батьківщина" - 64 людини.

Трохи менше представників у "Європейської солідарності" (61), "ОПЗЖ" (60) та "Слуги народу" (59). Щодо гендерного розподілу, то серед 504 людей - 154 чоловіків і 350 жінок. У керівному складі територіальних виборчих округів Дніпропетровщини також переважають жінки - 51 чоловік та 33 людини.

Також зазначається, що у керівному складі територіальних виборчих округів Дніпропетровської області представлені 18 політичних сил: ВО "Батьківщина", "Європейська солідарність", "ОПЗЖ", "Слуга народу", "Солідарність жінок України", "Нова політика", "Голос", "Наш край", "Блок Вілкула "Українська перспектива", "Ліберальна партія України", "Соціальна реконструкція", "Лібертаріанська партія 5.10", "Команда Дніпра", "Партія розвитку громад", "За майбутнє", "Українська стратегія Гройсмана", "Пропозиція", "Партія Народний порядок".

Найбільшу кількість голів комісії ТВК у партій ВО "Батьківщина" та "Слуга народу" - по 5 осіб. Разом з тим, "Батьківщина" також представлена найбільшою кількістю заступників голів комісій - 5. Відповідно "Слуга народу" має 5 секретарів комісій.

Нагадаємо, ЦВК сформувала склад виборчих комісій Чернівецької області. Також ЦВК утворила 17 виборчих комісій у Житомирській області, оприлюднив персональний склад тервиборчкомів на Полтавщині.

На Закарпатті ЦВК до місцевих виборів утворила 18 територіальних виборчих комісій, в яких буде працювати 321 чоловік.