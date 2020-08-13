На Днепропетровщине создали 28 теризбиркомов

В их состав вошли 504 человека

В их состав вошли 504 человека

Фото: из открытых источников

В Днепропетровской области сформировано 28 территориальных избирательных комиссий. Всего в состав созданных избиркомов вошли 504 человека.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные гражданской сети "Опора".

Общественники считают, что некоторые из комиссий сформированы "с перебором". Так в состав Никопольского и Павлоградского районных избирательных комиссий вошли по 19 человек притом, что согласно Избирательному кодексу Украины, их должно быть не более 18-ти.

Отмечается, что в приложениях к постановлению Центральной избирательной комиссии от 10 августа 2020 года некоторые фамилии были напечатаны дважды, то есть имеются основания считать это технической ошибкой.

Всего в днепропетровские ТИК включены представители 62 политических сил, наибольшее количество своих представителей в области имеет партия ВО "Батькивщина" - 64 человека.

Чуть меньше представителей у "Европейской солидарности" (61), "ОПЗЖ" (60) и "Слуги народа" (59). Относительно гендерного распределения, то среди 504 человек - 154 мужчин и 350 женщин. В руководящем составе территориальных избирательных округов Днепропетровщины также преобладают женщины - 51 человек и 33 человека.

Также отмечается, что в руководящем составе территориальных избирательных округов Днепропетровской области представлены 18 политических сил: ВО "Батькивщина", "Европейская солидарность", "ОПЗЖ", "Слуга народа", "Солидарность женщин Украины", "Новая политика", "Голос", "Наш край", "Блок Вилкула "Украинская перспектива", "Либеральная партия Украины", "Социальная реконструкция", "Либертарианская партия 5.10", "Команда Днепра", "Партия развития громад", "За майбутнє", "Украинская стратегия Гройсмана", "Пропозиция", "Партия Народный порядок".

Наибольшее количество председателей комиссии ТИК у партий ВО "Батькивщина" и "Слуга народа" - по 5 человек. Вместе с тем, "Батькивщина" также представлена наибольшим количеством заместителей председателей комиссий - 5. Соответственно "Слуга народа" имеет 5 секретарей комиссий.

Напомним, ЦИК сформировала состав избирательных комиссий Черновицкой области. Также ЦИК образовала 17 избирательных комиссий в Житомирской области и обнародовал персональный состав теризбиркомов на Полтавщине.

Также на Закарпатье ЦИК к местным выборам образовала 18 территориальных избирательных комиссий, в которых будет работать 321 человек.