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21 липня 2020, 18:25 2

Юрій Вілкул очолив рейтинг виборчих симпатій мешканців Кривого Рогу - соцопитування

21 липня 2020, 18:25 2
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41,6% криворіжців повністю або в цілому задоволені роботою чинного мера.

Про це пише RegioNews з посиланням на дані соціологічного дослідження, проведеного рейтинговим агентством України "Імідж Контроль".

Юрій Вілкул також випереджає всіх потенційних кандидатів на посаду міського голови на майбутніх місцевих виборах. За нього 25 жовтня готові проголосувати 36,5% городян. Друге місце займає Юрій Корявченков, більше відомий як комік 95-го кварталу Юзик, з 17%. А на третьому – самовисуванець Костянтин Павлов з 11,3%. Інші потенційні кандидати набирають менше 5 %.

За даними дослідження, до міськради можуть пройти шість політичних партій: "Слуга народу" з 26,8%, Блок Вілкула "Українська перспектива" з підтримкою 21% виборців і "Опозиційна платформа – За життя" з 9,7%. Також шанс подолати 5%-й бар'єр мають "Батьківщина", "Європейська солідарність" і "Партія Шарія".

Нагадаємо, Філатов і Вілкул лідирують серед кандидатів у мери Дніпра – РЕЙТИНГ.

вибори партія мер горсовет Дніпропетровська область Кривий Ріг Кандидат Вілкул Юрій
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