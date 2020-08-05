У Кропивницькому звільняють заступницю міського голови

Наталію Дзюбу звільняють за угодою сторін

Наталію Дзюбу звільняють за угодою сторін

Фото: міскрада Кропивницького

Заступницю міського голови Кропивницького з питань діяльності виконавчих органів ради Наталію Дзюбу, планують звільнити найближчий часом за угодою сторін.

Згідно оприлюдненого проекту рішення, зроблять це 18 серпня, інформує RegioNews.

Довідка:

Наталія Дзюба розпочала свою трудову діяльність в 1979 році після закінчення Кіровоградського педагогічного інституту ім. О.С.Пушкіна на посаді вихователя дитячого садка № 55 "Ятранчик" Кіровоградського заводу "Гідросила".

З 1984 року працювала в загальноосвітній школі № 15 міста Кіровограда, де пройшла трудовий шлях від вчителя до директора навчального закладу.

З 2005 по 2016 Наталія Євгеніївна – голова Кіровоградського міського комітету профспілки працівників освіти і науки України. У серпні 2016 року затверджена на посаді заступника міського голови Андрія Райковича з питань діяльності виконавчих органів ради.

Нагадаємо, Кабінет міністрів погодив призначення Валерія Міщенка на посаду голови Кіровоградської обласної державної адміністрації.