На Закарпатті партія "Слуга народу" розмістила борди з пунктуаційною помилкою

"Слуги" не спромоглися вичитати своє передвиборне гасло

"Слуги" не спромоглися вичитати своє передвиборне гасло

Фото: Facebook

Кандидати на місцевих виборах від партії "Слуга народу" на Закарпатті надрукували агітаційну рекламу з пунктуаційною помилкою

Про це повідомив журналіст Віталій Глагола на власній сторінці у Facebook, передає RegioNews.

"Слуги народу" розпочали рекламну кампанію на Закарпатті з бордів із помилками.

У лозунгу закарпатських "Слуг народу" перед словом "хто" має бути кома, бо це складнопідрядне речення. Але для чого?" - написав Глагола.

Також журналіст нагадав правило пунктуації, згідно якого має ставитися цей розділовий знак.

"Слуги народу" розпочали рекламну кампанію на Закарпатті з бордів із помилками🤦‍ У лозунгу закарпатських "Слуг... Опубліковано Віталієм Глаголою Середа, 5 серпня 2020 р.

Нагадаємо, в Офісі президента Волинську область перейменували на Луцьку.