На Закарпатті партія "Слуга народу" розмістила борди з пунктуаційною помилкою
"Слуги" не спромоглися вичитати своє передвиборне гасло
"Слуги" не спромоглися вичитати своє передвиборне гасло
Кандидати на місцевих виборах від партії "Слуга народу" на Закарпатті надрукували агітаційну рекламу з пунктуаційною помилкою
Про це повідомив журналіст Віталій Глагола на власній сторінці у Facebook, передає RegioNews.
"Слуги народу" розпочали рекламну кампанію на Закарпатті з бордів із помилками.
У лозунгу закарпатських "Слуг народу" перед словом "хто" має бути кома, бо це складнопідрядне речення. Але для чого?" - написав Глагола.
Також журналіст нагадав правило пунктуації, згідно якого має ставитися цей розділовий знак.
"Слуги народу" розпочали рекламну кампанію на Закарпатті з бордів із помилками🤦 У лозунгу закарпатських "Слуг...Опубліковано Віталієм Глаголою Середа, 5 серпня 2020 р.
Нагадаємо, в Офісі президента Волинську область перейменували на Луцьку.
04 серпня 2020
Анатолій Бондаренко йде на вибори. Чесний ролик
31 липня 2020
День полтавського бабака
23 липня 2020
Чорне дЗе!ркало у Луцьку
Голова Харківської ОДА про вибори: Володимир Зеленський захоплений процесом визначення кандидатів у мери
Обманні маневри та партизанська агітація. Як у Черкасах готуються до місцевих виборів