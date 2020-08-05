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05 серпня 2020, 17:25 6

На Закарпатті партія "Слуга народу" розмістила борди з пунктуаційною помилкою

05 серпня 2020, 17:25 6
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"Слуги" не спромоглися вичитати своє передвиборне гасло
"Слуги" не спромоглися вичитати своє передвиборне гасло
Фото: Facebook
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Кандидати на місцевих виборах від партії "Слуга народу" на Закарпатті надрукували агітаційну рекламу з пунктуаційною помилкою

Про це повідомив журналіст Віталій Глагола на власній сторінці у Facebook, передає RegioNews.

"Слуги народу" розпочали рекламну кампанію на Закарпатті з бордів із помилками.

У лозунгу закарпатських "Слуг народу" перед словом "хто" має бути кома, бо це складнопідрядне речення. Але для чого?" - написав Глагола.

Також журналіст нагадав правило пунктуації, згідно якого має ставитися цей розділовий знак.

"Слуги народу" розпочали рекламну кампанію на Закарпатті з бордів із помилками🤦‍ У лозунгу закарпатських "Слуг...

Опубліковано Віталієм Глаголою Середа, 5 серпня 2020 р.

Нагадаємо, в Офісі президента Волинську область перейменували на Луцьку.

реклама Слуга народа партія журналісти
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