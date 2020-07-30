Під Харковом десантники під час навчань розполохали відпочивальників на пляжі

Під час навчань армійський вертоліт пролетів над водою, висадивши десант з чотирьох осіб

Під час навчань армійський вертоліт пролетів над водою, висадивши десант з чотирьох осіб

У Чугуївському районі Харківської області пройшли навчання ЗСУ, причому частково - в районі місцевого пляжу, на якому відпочивали люди.

Про це пише Regionews з посиланням на ХС Харків.

На одному з відео видно, як надувний човен знесло потоком повітря від лопастей вертольота, в результаті чого відпочивльники перекинулися в воду.

У Чугуєві на пляж висадився десант в рамках навчань Відпочиваючі злегка подофигели від того, що відбувається Опубліковано ХС • Харків Середа, 29 липня 2020 р.

У прес-центрі Міноборони України підтвердили, що бійці пошуково-рятувальної і парашутно-десантної служби провели навчання на водоймі, повідомляє NewsRoom. Спочатку бійці тренувалися стрибати з парашутами на Чугуївському аеродромі, а потім спускатися на воду.

Пілот військового вертольота в Чугуєві пролітає дуже низько над водоймою UPD: це виявилися навчання, але чому їх проводять біля людного пляжу, перемістилися хоча б в інший кінець водойми або людей прибрали. ⠀ Адже на навчаннях якраз відпрацьовують навички і може статися що завгодно. А що ви думаєте з цього приводу? Опубліковано Харків LIVE Середа, 29 липня 2020 р.

Такі навчання проходять кілька разів на рік. Ми попередили місцеву РДА про використання водойми. Перед початком рятувальники на човнах повідомили відпочиваючим про вертольоті. Хто прислухався, хто залишився у воді. Але ніяких інцидентів, наскільки мені відомо, не було. Хіба що деякі відпочиваючі намагалися підплисти ближче", — розповів спікер регіонального медіа-центру Міністерства оборони України Віталій Саранцев.

Нагадаємо, 20-27 липня у Чорному морі пройшли міжнародні військові навчання "Сі Бриз" .